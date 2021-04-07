 فيديو.. لحظة وصول السيسي لافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. لحظة وصول السيسي لافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:23 ص

عرضت فضائية «صدى البلد»، صباح اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مقر مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، والمتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

 

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.


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