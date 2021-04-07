دبي توفر لقاحات كورونا لجميع ممثّلي الدول المشاركة في إكسبو 2020

قررت حكومة دبي توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة بمعرض اكسبو المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، لضمان سلامتهم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، خلال اجتماع لحكومة الإمارة اليوم إن "إكسبو 2020 دبي" يشكل بوابة الأمل للعالم في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: العالم يتطلع إلى هذا المحفل الكبير لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، ورسم خارطة طريق لمستقبل ما بعد "كوفيد-19".

وتابع "بحلول شهر أكتوبر المقبل، ستفتح دبي والإمارات ذراعيها للعالم بأسره لفتح آفاق جديدة من التعاون العالمي البنّاء، خلال إكسبو 2020 دبي والذي سيشكل منصة حيوية مبدعة، تجمع بين جماليات الفن المعماري وأحدث التقنيات لتوفر فرصاً فريدة للتعاون العالمي في التقنيات والابتكار والمشروعات المستقبلية، وتجسّد شعاره الرئيسي في (تواصل العقول وصنع المستقبل) إلى جانب موضوعاته الأخرى في الفرص والتنقل والاستدامة".