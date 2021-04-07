 صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:45 م

توقع صندوق النقد الدولي تعافي معظم اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التقديرات في السابق، إذ رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى 6% من 5.5% قبل أقل من ثلاثة أشهر.

وقال الصندوق، في أحدث تقاريره لآفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر هذا الأسبوع، إنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية، وهو الأكبر في المنطقة بنسبة 2.9% في 2021، ليرتفع من 2.6% التي كان يتوقعها في يناير.

وانكمش اقتصاد المملكة بنسبة 4.1% خلال العام الماضي بفعل صدمتي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.

أما بالنسبة للإمارات، فقد قال صندوق النقد إن ثاني أكبر اقتصاد في الخليج سيشهد نموا بنسبة 3.1% هذا العام، لينتعش من انكماش نسبته 5.9% في 2020.

وكان الصندوق قد توقع في أكتوبر من العام الماضي تراجعا بنسبة 6.6% في عام 2020 ونموا بنسبة 1.3% خلال عام 2021، وشهدت سلطنة عُمان أكبر تعديل إيجابي بين دول الخليج، من توقعات سابقة بانكماش نسبته 0.5% في 2021م إلى توقع لنمو 1.8%.

وصارت التوقعات لنمو اقتصاد البحرين نسبته 3.3% في 2021 مقابل توقع في أكتوبر الماضي بنمو نسبته 2.3%.

ولم يطرأ تغير كبير على التوقعات للكويت وقطر، إذ يُتوقع أن تسجل الكويت نموا بنسبة 0.7% هذا العام ارتفاعا من تقدير أكتوبر لنمو بنسبة 0.6%.

وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد قطر سينمو بنسبة 2.4%، وهو ما يقل قليلا عن التقدير السابق بنمو نسبته 2.5%.

جديد بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد قال أمس الثلاثاء إن إنفاقا عاما غير مسبوق لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، خاصة في الولايات المتحدة، ما سيدفع النمو العالمي بتسجيله نسبة تصل إلى 6% في 2021، وهي أسرع وتيرة منذ 1976.

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