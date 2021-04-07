قال بهاء محمد، مدير مشروع مستقبل مصر، إن مشروع مستقبل مصر يحظى بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى توجيه الرئيس بزراعة القمح في الموسم الزراعي المقبل لسد العجز من احتياجات المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه يتم إنتاج ما يقرب من 3.5 مليون طن من القمح، لافتًا إلى توجيهات الرئيس بتحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من القمح لتقليل حجم ما يتم استيراده من الخارج.

وأوضح أن مساحة تتراوح من 40 إلى 50 ألف فدان سيتم زراعتها بالقمح في الموسم الزراعي 2021/2022، ذاكرًا أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف إضافة رقعة زراعية بتوزان وتقنيات زراعة حديثة.

وأشار إلى زراعة أنواع جديدة من الأرز في المناطق الصحراوية بمعدلات إنتاج تصل إلى 3 أطنان، ذاكرًا أنه يحافظ على المقننات المائية والسياسة المائية للدولة، فضلًا عن أنه لا فرق بين زراعته عن الأرز القديم.

ولفت إلى استغلال الأبار الجوفية ذات الملوحة العالية في إنتاج بعض المحاصيل التي يتبين أنها ستنتج نفس الإنتاجية في حالة اعتمدت على الري، مؤكدًا أن أسلوب الزراعة والميكنة الحديثة متطور في مشروع مستقبل مصر.

