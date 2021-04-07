تجمهر العشرات من أهالي مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أمام المشرحة بانتظار تقرير الطبيب الشرعى لمعرفة أسباب ذبح طفلة كانت تسير بالشارع، وبجوارها أحد الأشخاص وفجأة قام بذبحها، وألقاها في مدخل إحدى العمارات، وشاهدته إحدى السيدات فصرخت، وتمكن الأهالي بعد مطاردته من ضبطه والتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، يُفيد بالعثور على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، بعدما قام شخص بذبحها ومحاولة الفرار، لكن تمكن الأهالى من ضبطه.

انتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى إلى مكان الواقعة، وتبين أن الطفلة تُدعى، ريماس محمد جلال عبدالرازق، 8 سنوات.

تمكنت الشرطة من تخليص المتهم من يد الأهالى قبل الفتك به، وتم فرض كردون أمني حول المكان لحين وصول النيابة العامة.