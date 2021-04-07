المدعي العام المفصول بولاية تينيسي الأمريكية يطعن على قرار فصله

زعم جيري مورجان المدعي العام عن ولاية تينيسي الأمريكية أن مجلس المسؤولية المهنية في المحكمة العليا في تينيسي فصله بشكل غير قانوني بسبب نشره تغريدات عبر موقع تويتر قال حزب معارض إنها تظهر تحيزا ضد المسلمين .

وقال المدعى العام المفصول إن منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تأتي في إطار خطاب سياسي محمي دستوريا على غرار خطاب الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وينظم مجلس المسؤولية المهنية شؤون ممثلي الادعاء الذين يحملون تراخيص في تينيسي. وسلم جيري مورجان الطعون إلى المحكمة العليا للولاية فيما يتعلق بانضباط ممثلي الادعاء، وفقا لشكواه التي قدمها أمس الاثنين في المحكمة الأمريكية للمنطقة الوسطى من تينيسي.

وقدم المحامي برايان مانوكيان، الذي كان يخضع لإجراءات تأديبية، طلبا لاستبعاد مورجان، بدعوى أنه متعصب ضد المسلمين. واستشهد مانوكيان بعدة تغريدات نشرها مورجان، من بين أمور أخرى، أشاد فيها بترامب المرشح الرئاسي آنذاك "للحديث عن القضية رقم 1 في عصرنا، وقف المسلمين" بالإضافة إلى الاستخفاف بالمسلمين والديمقراطيين.