تعديلات وشكل جديد لاستاد الأهلي وWe السلام فى مباراة سيمبا التنزاني

أعلنت شركة استادات الوطنية لإدارة المنشآت الرياضية عن الشكل الجديد لاستاد الأهلي الجديد بالسلام، وذلك قبل استضافة مباراة الفريق المقبلة أمام سيمبا التنزاني والمقرر إقامتها الجمعة المقبل في ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وظهر الملعب بشكله الجديد بعد أقل من عام على تسلمه من شركة استادات الوطنية التى تتولى ملف الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي.

يحمل الشكل الجديد العديد من الرسائل المعبرة عن قيمة القلعة الحمراء الكبيرة في مصر وقارة أفريقيا، بجانب أشهر العبارات المستوحاة من جماهيره العريضة.

ويتضمن التعديل الجديد في شكل استاد الأهلي ممرات خاصة بذكريات النادي الكبيرة سواء محليًا أو قاريًا أو عالميًا لتخليد تلك اللحظات الرائعة، في الوقت الذى تستمر فيه أعمال إنشاءات مقصورات VIP المطلة على الملعب بجوار مدرجات الدرجة الثانية، المواجهة للمقصورة الرئيسية التى ستكون متاحة أمام ضيوف نادي القرن عقب الخروج من أزمة كورونا وفتح الملعب لاستقبال الجماهير.

من جانبه، أكد العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس إدارة إستادات الوطنية أن الشركة تواصل العمل على مشروعات الوحدة الاقتصادية للنادي الأهلي، الساعية لتأكيد ريادة النادي العريق وووضعه على سلم العالمية في كافة الجوانب وليس رياضيًا فقط.

وأضاف مرجان أن شركة استادات نجحت حتى الآن في قطع شوط كبير في تنفيذ مشروعات الوحدة الاقتصادية بعد تسليم الاستاد وتطوير قناة الأهلي وافتتاح أهلي الأقصر كأول روافد النادي في جنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن العمل لن يتوقف طوال فترة شراكة الشركة مع النادي لتقديم أفضل الخدمات للنادي وجماهيره بمعايير عالمية.