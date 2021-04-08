قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا بد من الحفاظ على المكتسبات التي وصلت إليها مصر في التصدي لجائحة كورونا، مشيرًا إلى تصنيف مصر ضمن أقل الدول في أعداد الإصابات بالفيروس.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه آيه عبد الرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة مازالت تقوم بدورها في الحفاظ على المواطن ضد كورونا، لكن يبقى دور المواطن هو الفيصل والأهم، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات في الاحترازية.

ولفت إلى التزايد في أعداد إصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن حصول مصر على لقاحات كورونا لا يعني التخلي عن اتباع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والالتزام بتجنب التجمعات الكبيرة.

وأوضح أن الدولة تهتم كثيرًا بالحفاظ على القطاعات الاقتصادية والسياحية والمنتجة في إطار خطة إعادة التعايش، مكررًا مناشدته المواطنين التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية كافة.