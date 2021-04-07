تايلاند: 334 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت تايلاند 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 29 ألفا و905 حالات، اليوم الأربعاء، حيث تنتشر حالات الإصابة، المرتبطة بأماكن ترفيه في بانكوك إلى أقاليم أخرى، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ومازالت العاصمة محور التفشي، حيث سجلت معظم الإصابات وهي 216 حالة، طبقا لما ذكرته أبيساماي سريرانجسان، المتحدثة باسم مركز إدارة الوضع المتعلق بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الخارجية التايلاندية أعلنت يوم الخميس الماضي البدء في خفض فترة الحجر الصحي للقادمين للبلاد، موضحة أن التايلانديين والأجانب الذين حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ويمكنهم أن يقدموا شهادة تثبت ذلك، عليهم أن يقضوا سبعة أيام في الحجر الصحي في فنادق وافقت عليها الدولة.

وأضافت أنه سوف يتعين على القادمين لتايلاند الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا أن يقضوا عشرة أيام في الحجر الصحي.

ولن تنطبق هذه الإجراءات الجديدة على القادمين من بعض الدول الأفريقية التي بها سلالات لفيروس كورونا، حيث مازال يتعين عليهم أن يقضوا 14 يوما في الحجر الصحي.