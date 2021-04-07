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وضع ريال مدريد الإسباني قدما نحو التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ضيفه ليفربول (3 – 1)، في لقاء أقيم مساء الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد بالمباراة، فيما وقع على ثلاثية الريال كل من أسينسيو وفينسيوس بواقع هدفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد.

وحقق جناح الفراعنة بهدفه أكثر من رقم مميز نرصده في السطور التالية..

** بات صلاح مسجلا لـ27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم (أكثر لاعب في ليفربول)

** سجل صلاح للمرة الرابعة على التوالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته (رقم قياسي)

** منذ ظهور صلاح لأول مرة مع ليفربول سجل (121 هدفا)، فقط الثلاثي، كريستيانو رونالدو (140 هدفا) وليونيل ميسي (156 هدفا) وروبرت ليفاندوفسكي (177 هدفا) هم من سجلوا أهدافًا أكثر من الفرعون في جميع المسابقات بالدوريات الخمس الكبرى.

** وصل صلاح لعاشر أهدافه في مرحلة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا، وهو رابع إفريقي يصل لهذا الرقم بعد دروجبا وماني وإيتو.

** أصبح صلاح ثان لاعب مصري يسجل في مرمى ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد ميدو الذي سجل بقميص مارسيليا.