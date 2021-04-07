الهند تسجل ارتفاعا في الإصابات بكورونا والخبراء يحذرون من الأسابيع القادمة

سجلت الهند 115 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة، في ظل الانتشار السريع لموجة جديدة من الجائحة.

وقال فينود كومار بول رئيس فريق العمل الخاص بكوفيد -19 في إفادة بوزارة الصحة يوم الثلاثاء إن الأسابيع الأربعة المقبلة ستكون حرجة.

وتجاوزت الزيادة المسجلة في الحالات خلال 24 ساعة اليوم الأربعاء تلك التي تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين وبلغت 103 آلاف و 558 حالة. وبلغت الحصيلة اليومية أمس الثلاثاء 96982 حالة.

ولدى الهند ثالث أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت إجمالي 166 ألفا و177 حالة وفاة، منها 630 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها اليوم.

وشهدت البلاد اتجاها تنازليا ثابتا لحالات كوفيد- 19 بين تشرين أول/ أكتوبر ومنتصف شباط/ فبراير. ومنذ ذلك الحين، قفزت الإصابات اليومية من ما يزيد قليلا عن 9000 إلى أكثر من 100 ألف.

وقال كومار بول: "لقد زادت حدة الجائحة وهي تنتشر بشكل أسرع من المرة السابقة. والوضع في بعض الولايات أسوأ من غيرها، ولكن يمكن ملاحظة الارتفاع في جميع أنحاء البلاد. ستكون الأسابيع الأربعة المقبلة خطيرة للغاية".

وتحاول الهند أيضا رفع مستوى برنامج اللقاحات الخاص بها. وتم إعطاء أكثر من 87 مليون جرعة لقاح حتى الآن.