صندوق الثروة السيادي النرويجي يضخ استثمارات في مزرعة رياح بحرية بهولندا

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يعتزم صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يشار إليه عادة باسم "صندوق النفط النرويجي" ضخ استثمارات ضخمة في مشروع بنية تحتية للطاقة المتجددة لأول مرة.

وقال البنك المركزي النرويجي الذي يتولى إدارة "صندوق التقاعد الحكومي النرويجي العالمي" إن الصندوق سيستحوذ على نصف مزرعة طاقة الرياح بورسيل 1 أند 2 في هولندا مقابل حوالي 4ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار).

وستبيع شركة الطاقة الحكومية الهولندية أورستيد نصف أسهم المشروع إلى الصندوق النرويجي وتحتفظ بالنصف الثاني.

وبحسب طرفي الصفقة تم توقيع اتفاق بشأنها، اليوم الأربعاء وستكتمل عملية البيع خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي.

يذكر أن أوستيد تعتبر شركة رائدة عالميا في مجال محطات طاقة الرياح البحرية.

وتوجد محطة رياح بورسيل على بعد حوالي 23 كيلومتر من سواحل هولندا، وتضم 94 توربين رياح تنتج كهرباء تكفي احتياجات حوالي مليون منزل في هولندا.

يذكر أن صندوق التقاعد الحكومي العالمي النرويجي يعتبر من أكبر الصناديق السيادية في العالم، بأصول قيمتها 3ر1 تريليون دولار ويستثمر أمواله في آلاف الشركات.