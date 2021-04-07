 حزب الخضر الألماني يعلن مرشحه للمستشارية في 19 أبريل الجاري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الخضر الألماني يعلن مرشحه للمستشارية في 19 أبريل الجاري

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 2:22 م

أعلن ميشائيل كيلنر، المسؤول بحزب الخضر الألماني، اليوم الأربعاء أن قيادة الحزب ستعلن في 19 أبريل الجاري مرشح الحزب لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل في الانتخابات القادمة.

وستتخذ قيادة الحزب قرارا بشأن من بين رئيسيه المشاركين، أنالينا بيربوك أو روبرت هابيك، سيقود الحزب في الانتخابات الفيدرالية المقررة في 26 سبتمبر.

ومن المقرر تأكيد المرشح رسميا في مؤتمر حزبي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 يونيو.

وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى استمرار صعود حزب الخضر، ليصبح متخلفا قليلا فقط عن المسيحيين الديمقراطيين بزعامة ميركل.

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