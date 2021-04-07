أكد أحمد حسام ميدو، المستشار الفني السابق لنادي بيراميدز أنه فشل في حل أزمة المهدي سليمان، حارس الفريق، مؤكدًا أنه لم يطلب الاستغناء عن أحمد فتحي أو عبد الله السعيد.

وكان أحمد حسام ميدو قد أعلن منذ أيام قليلة تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار فني ومتحدث إعلامي لبيراميدز، وذلك بعد تعيينه بـ 36 يومًا فقط.

وقال ميدو في تصريحات لقناة الشمس :"لم أطلب الاستغناء عن أحمد فتحي أو عبد الله السعيد أو أي لاعب كما تردد في الآونة الماضية. سبق وأن طلبت من إدارة النادي أن أقضي أول 4 أشهر في المراقبة من أجل تحديد قائمة الموسم المقبل".

وأضاف :"علمت بأزمة المهدي سليمان وقرار استبعاده من التدريبات، وحاولت حل المشكلة ولكن كان هناك رفض لعودته للمران الجماعي، لذا توجهت واعتذرت للمهدي بسبب فشلي في حل أزمته، ونصحته بالهدوء وأن يرحل في الصيف دون مشاكل".

وتابع :"أوضحت قصة رحيلي عن بيراميدز، لقد طلبوا مني أن يكون لدي آليات تنفيذ داخل النادي ولكنني رفضت لضيق الوقت".

وواصل :"مسئولو بيراميدز عرضوا عليّ أن أكون مستشارا بحكم أنني لن أكون موجودًا طول الوقت وقبلت ذلك، ولكن عندما تعمل في مكان يجب أن يكون لديك آليات التنفيذ".

وأكمل :"إذا أردت أن تغير أفكار دون آلية تنفيذ لن يتحرك الأمر، واستمراري في بيراميدز كان سيتسبب في ضرر للنادي لأن هناك اختلاف واضح في وجهات النظر ولا أملك أي آليات للتنفيذ".

وأتم ميدو تصريحاته مؤكدًا أنه ليس مرشحًا لتولي أي منصب داخل نادي الزمالك في الفترة القادمة.