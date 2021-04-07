أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن 5 مناطق بها وضعفها بميدان صلاح الدين ومتفرعاته، نظرا لتنفيذ أعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبري السواح والتي يستلزم تحويل مسار خط مياه قطر ۱۰۰۰ مم بميدان السواح، اعتبارا من الساعة 8 صباح يوم الخميس حتی الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن المناطق التي بها العطل: میدان روكسي وشارع المرغني وشارع سيد المرغني وإبراهيم اللقاني ونزيه خليفة.

وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، ودبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.