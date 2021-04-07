المستشفيات التعليمية تكرم خريجى البورد الدولى لاستشاريي الرضاعة الطبيعية

تزامنا مع انتهاء فعاليات اليوم العالمى لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، والذى يعد احتفالا سنويا لخريجى البورد الدولى لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية حفلاً لتكريم الخريجين، وتوجيه الشكر لكل من شارك فى هذه الفعاليات، من أشخاص أو جهات خارج الهيئة.

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بأن اليوم العالمى لاستشاريي الرضاعة الطبيعية من الفعاليات التى تحرص الهيئة على المشاركة بها سنوياً، فى إطار دعمها الكامل لتقديم خدمة طبية متميزة لصحة المرأة والطفل، حيث يؤدى استشارى الرضاعة الطبيعية دوراً هاماً فى دعم التغذية السليمة والنمو الصحى للأطفال، ويشارك هذا العام فى الاحتفال بيوم استشاريي الرضاعة الطبيعية المعهد القومى للتغذية ممثلاً لوزارة الصحة والسكان، واليونسيف كونها مؤسسة دولية مهتمة بدعم التغذية السليمة للأطفال، وأيضاً الجمعية المصرية لاستشاريي الرضاعة الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى، والمركز القومى للبحوث، وقد قام استشاريي الرضاعة الطبيعية هذا العام بزيارة 17 محافظة، لعمل ورش العمل والمحاضرات بدءاً من ٨ مارس ٢٠٢١ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢١.

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد عميد المعهد القومى للتغذية والاستشارى الدولى للرضاعة الطبيعية، على حرص استشارى الرضاعة الطبيعية على دعم الأمهات طوال فترة الحمل، وإعدادهم نفسياً لتحمل مسئولية التغذية السليمة لأطفالهم، والتى تبدأ من أول لحظة بعد الولادة، كذلك أثناء فترة الحمل يتم تدريب الأمهات على أساسيات التغذية السليمة لهن ولأطفالهن، لذلك يعد إعداد وتدريب استشارى الرضاعة الطبيعية جزءاً رئيسياً فى دعم التغذية السليمة للأطفال.

وأضافت أنه جرت العادة كل عام أن يتم الإحتفال عن طريق عمل ورش عمل ومحاضرات توعية للفرق الطبية التى تعمل على الرعاية الصحية الخاصة بالأم والطفل، وأيضاً يتم عمل محاضرات توعوية مجانية للأمهات وذلك على مستوى الجمهورية، وفى إطار الاحتفال الختامى بيوم استشارى الرضاعة الطبيعية، يتم تسليم شهادات تكريم للحاصلين على البورد الدولى للرضاعة الطبيعية دفعة ٢٠٢٠ وعددهم ٦٦ طبيبا.