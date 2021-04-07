صحة بالشرقية: نقل مريضة سمنة مفرطة من منزلها إلى مستشفى بلبيس المركزي لعلاجها

وجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بنقل مريضة بالسمنة المُفرطة، 44 سنة، من منزلها بمركز ومدينة بلبيس، إلى مستشفى بلبيس المركزي، لعلاجها، وذلك عقب ورود استغاثة منها تطلب علاجها.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، إلى أن وكيل الوزارة كلف مدير إدارة العلاج على نفقة الدولة بمديرية الشئون الصحية ومدير مستشفى بلبيس المركزي، بالتحرك الفوري لتقييم الحالة الصحية للمريضة، وذلك بالاستعانة بالأطباء الاستشاريين المختصين.

انتقلت الكوادر الطبية بمستشفى بلبيس المركزي إلى منزل المريضة، ونقلها إلى مستشفى "بلبيس" المركزي، تمهيدًا لإجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع الكشف الطبي عليها ومناظرة الحالة وتقييمها في التخصصات الطبية المختلفة.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمريضة، وعدم مغادرتها المستشفي لحين تحسن واستقرار الحالة الصحية لها.