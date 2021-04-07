 ممثل الصحة العالمية: مصر عززت مفهوم العدالة والتكاتف العالمي بالتحاقها لكوفاكس - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 9:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

ممثل الصحة العالمية: مصر عززت مفهوم العدالة والتكاتف العالمي بالتحاقها لكوفاكس

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:47 م
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة نعيمة القصير، إن المنظمة تعمل على توصيل لقاح كورونا إلى الجميع بعدالة وإنصاف، مشيرة إلى تطبيق آلية «كوفاكس» للوصول إلى الكل بسرعة.

وأضافت القصير، في تصريحات خاصة لبرنامج «أحداث اليوم» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء، أن إنتاج اللقاحات في العالم قليل، ذاكرة أن مصر ضمن أول 20 دولة التحقت بآلية «كوفاكس»، وبهذا عززت مفهوم العدالة والإنصاف في التوزيع، وكذا التكاتف والتضامن على المستويين العالمي والإقليمي.

ولفتت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى وجود حركة من منظمة الصحة العالمية لإعطاء فرص لدول مثل مصر في إنتاج اللقاح، لتحقيق إنتاج عدد أكبر من الجرعات، وبالتالي تحقيق العدالة في التوزيع.

وأكدت أن اللقاح إجراء واحد ضمن إجراءات عديدة، مناشدة جميع الأفراد ضرورة مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، من التباعد اجتماعي، وعدم التكدس والازدحام.

https://youtu.be/PEGVHZuNNp4

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك