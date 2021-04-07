 الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران غير المرتبطة بالاتفاق النووي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران غير المرتبطة بالاتفاق النووي

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 10:11 م

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات التي ليس لها علاقة بالاتفاق النووي، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.


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