الخارجية الأمريكية: واشنطن مستعدة لرفع العقوبات عن إيران غير المرتبطة بالاتفاق النووي

الأكثر قراءة
اشتباكات على الحدود بين السودان وإثيوبيا
الأمير حمزة يضع نفسه تحت تصرف أخيه الملك عبد الله
وزير الخارجية: سنتصدى لضرر سد النهضة بكل ما نمتلكه من عناصر
سد النهضة.. مصر تكشف تفاصيل المقترحات التي رفضتها إثيوبيا - بيان رسمي
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
أؤيدأرفضغير مهتم
النتـائـج
تصويت
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن استعداد واشنطن لرفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك العقوبات التي ليس لها علاقة بالاتفاق النووي، وذلك حسبما أوردته «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.