تراجع متوسط الأعمار في دول الاتحاد الأوروبي في ظل جائحة كورونا

أظهرت بيانات رسمية انخفاض متوسط الأعمار في أنحاء دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي في ظل جائحة كورونا، وذلك بعد ارتفاع متوسط الأعمار لعقود.

وجرى تسجيل أكبر نسبة تراجع في إسبانيا، حيث انخفض متوسط العمر لدى الولادة بواقع 6. 1 سنة من 2019 إلى 2020.

وفقا لما قاله مكتب الاحصاءات الأوروبي "يوروستات" اليوم الأربعاء.

وجاء في المركز الثاني بلغاريا، التي تراجع فيها متوسط العمر بواقع 5. 1 سنة، ثم ليتوانيا وبولندا ورومانيا، التي تراجع متوسط العمر بها بواقع 4. 1 سنة.

وأرجعت يوروستات التراجع إلى جائحة كورونا، التي تسببت في ارتفاع حالات الوفاة في أنحاء أوروبا.

وقال يوروستات في بيان: "بعد تفشي جائحة كورونا العام الماضي، انخفض متوسط العمر لدى الولادة في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي التي توافرت بياناتها لعام 2020".

ولم يتوافر إجمالي متوسط العمر في الاتحاد الأوروبي، حيث لم تقدم إيرلندا، العضو بالاتحاد، بياناتها لعام 2020.

وكان المتوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي قد بلغ 3. 81 سنة خلال عام 2019.

وقد ارتفع متوسط العمر في الاتحاد الأوروبي بالمتوسط بنحو أكثر من عامين منذ الستينيات.