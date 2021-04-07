المغرب ولوكسمبورج يبحثان سبل التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والهجرة واللجوء بلوكسمبورج، جون أسيلبورن، سبل تعزيز التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزيران بالتطورات الإيجابية للعلاقات الثنائية، وجددا رغبتهما في تعزيزها أكثر، من خلال توسيعها لتشمل مجالات جديدة من التعاون، مثل قطاع الطاقات المتجددة.

كما أكد الوزيران تطابق وجهات نظرهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.

ومن جانبه، ثمن وزير الشؤون خارجية لوكسمبورج، بالدور الذي تلعبه المغرب كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ولجهودها الجادة والموثوق بها كقطب للاستقرار، وكجسر للتنمية والنمو في المنطقة.