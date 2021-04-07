قال السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن إثيوبيا تتبع أسلوب المماطلة في مفاوضات سد النهضة، لفرض أمر واقع على الأرض، مؤكدًا رفض مصر لهذا الأسلوب.

ودعا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، الدول المسؤولة في إفريقيا، ودائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على إثيوبيا، لتجنب الجميع مخاطر عدم الاستقرار في المنطقة.

وأضاف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن ملف سد النهضة ليس صفقة تجارية، بل يمثل وجود وحياة مصر، معقبًا: «لكل طريق نهاية.. للصبر حدود».

وأكد أن مصر لا يمكن أن تقصر في حقوقها المائية، أو تدع شيئًا يؤثر على حياتها واستقرارها، مضيفًا: «فقدت الأمل في الجانب الإثيوبي، الذي لديه إرادة سياسية فقط لعرقلة الحل، ويتبع في هذا المدرسة الإسرائيلية في التفاوض والخاصة بالتسويف والمماطلة حتى تبني أمر واقع على الأرض وتفرضه على الجميع».