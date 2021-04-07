الصحة: تقديم 4 ملايين خدمة طبية لمنتفعي منظومة التأمين الجديدة

السبكي: أكثر من 70 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل أغلبها تتم لأول مرة خارج القاهرة

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، "المؤتمر الثاني للتغطية الصحية الشاملة"، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحت شعار "صحتك حقك"، وذلك من داخل مقر مجمع الإسماعيلية الطبي، والذي يتم إطلاقه بالتزامن مع "اليوم العالمي للصحة"، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم السابع من أبريل من كل عام، ويتم الاحتفال لعام 2021 تحت شعار "إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".

وحضر المؤتمر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر وشركائها من القطاع الخاص.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين، إن اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية أحد أهم أولويات الهيئة، وهو ما يضمن إتاحة الخدمات الصحية على نطاق أكبر للمنتفعين وبأعلى جودة تضاهي المعايير العالمية، وذلك بالتوازي مع تحقيق الحماية المالية لكافة المواطنين من خلال تخفيض النفقات غير المباشرة مثل أعباء الانتقالات التي تمثل عائق رئيسي في طريق حصول المنتفعين على الرعاية الصحية الملائمة وخصوصًا بالنسبة للفئات الاجتماعية الأكثر فقراً.

وأضاف السبكي، أن المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية تمكنت من نيل ثقة المنتفعين وذلك من خلال تقديم 4 مليون خدمة طبية، وإجراء أكثر من 70 ألف عملية جراحية ولعل أغلبها عمليات فائقة الدقة تُجرى لأول مرة خارج محافظة القاهرة، وذلك منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر 2019 بمحافظة بورسعيد وحتى الآن، لافتًا إلى تسجيل ما يزيد عن 3 مليون منتفع في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء.

وذكر أن 7 أبريل، هو اليوم العالمي للصحة وفقاً لأجندة منظمة الصحة العالمية، وهو الذي يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "بناء عالم أكثر صحة وعدل"، نؤكد على الارتباط الوثيق بين مفاهيم دور الدولة في توفير الرعاية الصحية والعدالة الاجتماعية، وأهمية العمل الدؤوب على دعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية، وذلك بهدف الارتقاء بصحة جميع المواطنين.

ولفت إلى التنسيق التام مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرقابة والاعتماد لتوجيه امتداد المنظومة في باقي محافظات المرحلة الأولى (السويس وأسوان) لافتًا إلى العمل مع وزارة الصحة لتضمين الخبرات والدروس المستفادة من تشغيل المرحلة الأولى في تخطيط المرحلة الثانية، وهو ما سينعكس على سرعة تطبيق المنظومة في باقي المحافظات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتابع: "نظرا للدور الرئيسي للرعاية الصحية في التطوير المجتمعي ومحاربة الفقر فإننا نعمل حالياً جنباً إلى جنب مع المشروع القومي لتطوير القرى المصرية حياة كريمة بهدف سرعة مد مظلة الرعاية إلى القرى الأكثر احتياجاً، ويؤكد التزام الدولة بأن يكون مستوى المنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة في الريف وأكثر المناطق فقراً مماثلة للحضر".