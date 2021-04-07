قطع المياه عن بلبيس وأبو حماد وبعض قرى الزقازيق بالشرقية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن إيقاف محطات مياه العباسة بأبو حماد وبلبيس المرشحة، اليوم الأربعاء؛ للقيام بأعمال الصيانة الدورية والشهرية للمحطتين.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أن فترة الانقطاع ستبدأ من تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ولمدة 6 ساعات حتى الثالثة فجر غدًا الخميس، وأن مركزي بلبيس وأبو حماد، بالإضافة إلى بعض القرى بالزقازيق ستتأثر طوال فترة بالانقطاع.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المحال التجارية ومديري المستشفيات والمصالح الحكومية بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.