أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء أنه تم حتى الآن إعطاء 03ر2مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ39 ألفا و831 جرعة يوميا.

ووفقا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 7ر1 سنة لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 34ر1 مليون، والوفيات إلى 16 ألفا و826. وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام وخمسة أسابيع.

يذكر أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.