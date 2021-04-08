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اتفاق أوكرانيا والانفصاليون الموالون لروسيا على وقف إطلاق النار

قوات الانفصاليون
قوات الانفصاليون
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:43 م
اتفق ممثلو أوكرانيا، والانفصاليون الموالون لروسيا، وموسكو، على احترام وقف إطلاق النار شرقي البلاد بعد التصعيد الذي شهدته المنطقة مؤخرا، ولكن دون توقيع وثيقة في هذا الشأن، بحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.

ونقلت الوكالة عن ممثل أوكرانيا، أوليكسي أريستوفيتش، عقب محادثات استمرت ست ساعات مع روسيا، والانفصاليين الذين يدعمهم الكرملين اليوم الأربعاء: "اتفقت جميع الأطراف على عدم وجود عقبات للعودة إلى وقف شامل لإطلاق النار، ونشأت خلافات بشأن نص البيان المشترك".

وأضاف أن روسيا والانفصاليين "كانوا يشكون من كلمات منفصلة" في النص الذي لم توقع عليه الأطراف، التي من المقرر أن تواصل المحادثات، بحسب أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

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