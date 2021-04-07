أفادت بيانات تم نشرها اليوم الأربعاء، بأن المطارات التركية استقبلت 68. 17 مليون راكب في الربع الأول من عام 2021، بما في ذلك ركاب الترانزيت.

ويأتي هذا مقابل 6. 33 مليون مسافر في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية الانخفاض إلى التدابير المرتبطة بمكافحة كورونا مثل الإغلاقات والقيود المفروضة على السفر.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن عدد الركاب الدوليين بلغ ستة ملايين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 ، بينما تنقّل نحو 65. 11 مليون مسافر محليا عبر المطارات التركية.

وكان أكثر المطارات ازدحاما في البلاد هي مطار إسطنبول ومطار أتاتورك، ومطار أنطاليا على البحر المتوسط.