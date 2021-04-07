وكيل تعليم الإسكندرية يفتتح حفل المعرض السنوى للأنشطة التربوية

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افتتح محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، حفل المعرض السنوى للأنشطة التربوية بإدارة شرق التعليمية، بحضور محارب هيلع رئيس حي شرق، وهمت أبو كيلة مدير عام إدارة شرق التعليمية بمدرسة مجمع محمد زهران بإدارة شرق التعليمية.

وتضمن المعرض أعمالا متنوعة من أعمال طلبة المدرسة في التربية الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والوسائط التعليمية ووسائل الإيضاح في مختلف المواد ومختلف المجلات.

كما شهد مدير المديرية الحفل الفني، والذي ضم عدد من الفقرات الغنائية والمسرحية والفنية.

وأبدى مدير المديرية إعجابه بمنتجات الطلبة المختلفة في جميع المجالات، مشيرًا إلى أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة المختلفة والمتنوعة بجانب المقررات الدراسية لصقل مواهبهم ومساعدتهم على الابتكار والإبداع ولخلق مجتمع متكامل داخل المدرسة.

وأوضح سعد أن الأنشطة الطلابية جزء هام في المنظومة التعليمية وتساهم في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب وتكوين شخصية الطلاب ويجب الاستغلال الأمثل لمهارات، وابتكارات الطلاب وتنمية مهاراتهم لخلق كوادر قادرة على خدمة المجتمع المحلى واستغلال الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة، فطلاب اليوم هم رجال المستقبل.