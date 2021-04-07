 الهند تسجل أكثر من 115 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 115 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 8:31 ص

سجلت الهند 115 ألفا و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 12 مليونا و801 ألف و758 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 630 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 166 ألفا و177 شخصا.
وأفادت بأن 59 ألفا و856 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و792 ألفا و135 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 843 ألفا و473 شخصا.

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