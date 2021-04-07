نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع رئيس الحشد الشعبي العراقي التعاون العسكري التقني

بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، مع رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، سبل تعزيز التعاون العسكري - التقني بين البلدين.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء- أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتطرقا إلى المسائل المتعلقة بواقع التعاون العسكري والعسكري التقني بين الطرفين، وآفاق تطويره.

وأكد الجانبان استعدادهما لمواصلة تطوير التعاون الروسي العراقي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.

واجتمع الفياض، في وقت سابق اليوم، في موسكو مع كل من نائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف، وسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.