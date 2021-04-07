 اليوم.. طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. طقس حار على أغلب الأنحاء نهارا.. والعظمى بالقاهرة 35


نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 6:53 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الغربية.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ولطيف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ليلًا.

وأشارت إلى تعرض مناطق من السواحل الشمالية لنشاط رياح، وتكون أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، اليوم الأربعاء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 35

بورسعيد 16 26

الإسكندرية 15 23

شرم الشيخ 21 32

أسوان 23 38

كاترين 14 28

الإسماعيلية 17 35

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