 محمد العريان: ارتفاع عائدات السندات الحكومية دفع المستثمرين إلى عملة البيتكوين - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 10:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

محمد العريان: ارتفاع عائدات السندات الحكومية دفع المستثمرين إلى عملة البيتكوين

أسماء الدسوقي
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 9:48 م

قال الدكتور محمد العريان، كبير الاستشاريين الاقتصاديين في أليانز، إن «المشكلة في قمع سوق الأصول كثيرًا هي أن ذلك تسبب بتشويه هائل فيها»، مشيرًا إلى رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة للغاية.

وأضاف العريان، في لقاء لفضائية «cnn بالعربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن السندات الحكومية هي الأصول الآمنة للمستثمرين، معقبًا: «تمثل كيفية تنويعك بعيدًا عن القيمة المالية».

وذكر أن ارتفاع عائدات السندات الحكومية دفع المستثمرين إلى عملة البيتكوين، كمخفف للمخاطر، على اعتبارها الأصول الأقل سوءًا في نظر البعض، معربًا عن استغرابه من هذا الأمر، نظرًا لأن عملات البيتكوين متقلبة بشكل هائل.

وحث الناس على أن يكونوا حذرين من عملات البيتكوين، باعتبارها إحدى الأصول التي تريد تأسيس نفسها، لكنها لن تستطيع ذلك إلا إذا سمحت الحكومات لها، مضيفًا أن مثل هذه العملات ليست أكبر من الفشل، لكنها ستكون تحديًا من نوع آخر لنموذج السيولة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك