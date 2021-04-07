محمد العريان: ارتفاع عائدات السندات الحكومية دفع المستثمرين إلى عملة البيتكوين

قال الدكتور محمد العريان، كبير الاستشاريين الاقتصاديين في أليانز، إن «المشكلة في قمع سوق الأصول كثيرًا هي أن ذلك تسبب بتشويه هائل فيها»، مشيرًا إلى رغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيض أسعار الفائدة للغاية.

وأضاف العريان، في لقاء لفضائية «cnn بالعربية»، مساء اليوم الأربعاء، أن السندات الحكومية هي الأصول الآمنة للمستثمرين، معقبًا: «تمثل كيفية تنويعك بعيدًا عن القيمة المالية».

وذكر أن ارتفاع عائدات السندات الحكومية دفع المستثمرين إلى عملة البيتكوين، كمخفف للمخاطر، على اعتبارها الأصول الأقل سوءًا في نظر البعض، معربًا عن استغرابه من هذا الأمر، نظرًا لأن عملات البيتكوين متقلبة بشكل هائل.

وحث الناس على أن يكونوا حذرين من عملات البيتكوين، باعتبارها إحدى الأصول التي تريد تأسيس نفسها، لكنها لن تستطيع ذلك إلا إذا سمحت الحكومات لها، مضيفًا أن مثل هذه العملات ليست أكبر من الفشل، لكنها ستكون تحديًا من نوع آخر لنموذج السيولة.