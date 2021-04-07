انطلاق اجتماعات اللجان الأربع الدائمة والفرعية للبرلمان العربي تحضيرا للجلسة العامة السبت المقبل

انطلقت اليوم الأربعاء، اجتماعات اللجان الأربع الدائمة للبرلمان العربي واللجان الفرعية التابعة له وتستمر لمدة يومين وذلك في إطار التحضير للجلسة الرابعة للبرلمان من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والمقررة يوم السبت المقبل في القاهرة.

وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، والإطار العام لتقرير البرلمان العربي حول التعامل مع جائحة كورونا المستجد ومواجهة تداعياتها.

كما تعقد اللجنة اجتماعاً مشتركاً مع لجنتي العلاقات الخارجية والشئون العربية في مجلس النواب المصري في تقليد برلماني هو الأول من نوعه، والذي يسعى من خلاله البرلمان العربي إلى تعزيز وتفعيل العلاقات مع المجالس والبرلمانات العربية على مستوى اللجان المناظرة.

من ناحية أخرى، تبحث لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها مشروع قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي، إلى جانب إعداد رؤية برلمانية حول دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في العالم العربي في الإطار التشريعي وحقوق الإنسان، وذلك بحضور مديرة إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كما تناقش اللجنة الإطار العام لمشروع تقرير البرلمان العربي حول جهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا المستجد ومواجهة تداعياتها.

كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، عدداً من البنود منها، مكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي، والموقف من العمل على إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، كما تناقش اللجنة ترتيبات عقد ورشة عمل إقليمية حول واقع التشريعات والقوانين العربية المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، وإعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة في العالم العربي وذلك بالشراكة والتعاون مع منظمة المرأة العربية.

وتناقش اللجنة المسودة الأولى لتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2020م، فضلاً عن استعراض مستجدات العمل على إطلاق "وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي".

من جانب آخر، تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي، عدداً من البنود، يأتي في مقدمتها معوقات تنفيذ الاتفاقيات والتشريعات الاقتصادية العربية، وسبل معالجتها وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والإعداد لورشة عمل بشأن التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في الوطن العربي، كما تستعرض اللجنة مذكرة عرض بشأن الردود الواردة على الأسئلة البرلمانية الموجهة من لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة.

وتناقش اللجنة مذكرة عرض بشأن القانون الاسترشادي الخاص دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية.