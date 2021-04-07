 محافظة دمياط تنفذ 1953 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بقيمة 302 مليون جنيه - بوابة الشروق
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محافظة دمياط تنفذ 1953 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بقيمة 302 مليون جنيه

حلمي ياسين
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 1:30 م

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه جرى تنفيذ ١٩٥٣ مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية "مشروعك"، بقيمة تقدر بـ٣٠٢.٦٨٦.٨٠٤ جنيهات، وذلك بإجمالي ٥٠١٢ فرصة عمل جرى توفيرها من خلال هذه المبادرة.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن ذلك البرنامج يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات، مؤكدةً أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج "مشروعك"؛ لتوفير فرص عمل للشباب وفتح مجالات جديدة لهم ومحاربة البطالة.

 

وناشدت محافظ دمياط، كل الأجهزة التنفيذية بتسهيل إجراءات القروض والتيسير على المتقدمين، منوهة إلى أن ذلك المشروع يساهم وبشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

 


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