 الشرطة التركية تعتقل 8 بشبهة الانتماء لـ داعش والقاعدة بإسطنبول - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 12:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟

النتـائـج تصويت

الشرطة التركية تعتقل 8 بشبهة الانتماء لـ داعش والقاعدة بإسطنبول

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 11:06 ص

اعتقلت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، ثمانية أشخاص بشبهة الانتماء لتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وذلك في عملية أمنية استهدفتهم بمدينة إسطنبول.

 

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن المدينة نفذت عملية لإلقاء القبض على مشتبه بهم بالانضمام للتنظيمين.

 

ولفتت إلى أن الفرق شنت حملة مداهمات متزامنة على عدد من العناوين بعموم مدينة إسطنبول.

 

وأشارت إلى أن العملية، التي جرت بإسناد من القوات الخاصة، أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص من المشتبه بهم، فضلا عن وثائق تنظيمه، ومواد رقمية.

 

وعقب ذلك تم اقتياد الموقوفين لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أمس إحباط 16 عملية إرهابية خلال مارس الماضي.

 

كما أعلنت أن قوات الأمن التركية "تمكنت من تحييد 86 إرهابيا في عمليات مكافحة الإرهاب داخل البلاد خلال الشهر الماضي".

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك