تونس تمدد ساعات حظر التجوال في ظل التفشي السريع لوباء كورونا

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء التمديد في ساعات حظر التجوال الليلي في ظل التزايد السريع لعدوى فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة في البلاد.

وأفادت المتحدثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحفي بموعد حظر التجوال الذي يبدأ سريانه يوم التاسع ويتواصل حتى يوم 30 من الشهر الجاري من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا،وذلك عوضا عن التوقيت السابق من العاشرة ليلا الى الخامسة صباحا.

وتشمل الاجراءات الأخرى المعلنة للحد من تفشي العدوى بالفيروس منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية ومنح الصلاحيات للجهات بغلق المناطق التي تشهد مخاطر عاليا للوضع الوبائي.

وتشهد تونس معدل اصابات يومية مرتفع مع بداية الشهر الجاري في مؤشر عن احتمال موجة ثالثة للوباء الذي تسبب في وفاة 9087 شخصا بحسب آخر تحديث نشر اليوم. لكن رئيس الحكومة استبعد في وقت سابق فرض حجر صحي شامل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.

وكشفت وزارة الصحة عن إصابة 1951 شخصا بفيروس كورونا المستجد في آخر حصيلة يومية معلنة.

وبدأت تونس حملة التطعيم ضد الفيروس يوم 13 آذار/مارس في 25 مركزا في أنحاء البلاد. وتلقى حوالي 100 ألف شخص اللقاح.

وتعتزم الحكومة تطعيم ثلاثة ملايين شخص بنهاية شهر حزيران/يونيو المقبل، و5ر5 مليون حتى نهاية العام الجاري، لكن وسائل إعلام محلية أثارت شكوكا قوية بشأن تحقيق هذه الأرقام.