بلجيكا تحظر 4 أسابيع على استخدام لقاح أسترازينيكا لمن لم يتخطوا 56 عاما

أعلنت بلجيكا فرض حظر لمدة 4 أسابيع على تطعيم من لم يتخطوا 56 عاماً بلقاح أسترازينيكا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن وكالة الأدوية الأوروبية قولها إنه على الرغم من عثورها على "صلة محتملة" بين لقاح استرازينيكا وحالات اضطراب تخثر نادر، إلا أنها لم تضع قيوداً على استخدام اللقاح من جانب الأشخاص الذين يبلغ عمرهم 18 عاماً أو أكثر.

وأوضحت الوكالة الأوروبية أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق مخاطره إلى حد كبير.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في بلجيكا يبلغ حوالي 905 آلاف شخص.