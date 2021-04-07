تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لقطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، غدا الخميس، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت عنوان: "صناعة الزهور في مصر"، وذلك بمناسبة معرض زهور الربيع المقام حاليًا بالحديقة.

ويناقش المؤتمر، عددًا من المحاور على رأسها، الوضع الراهن لإنتاج زهور ونباتات الزينة والتحديات التي تواجه صناعته في مصر والنهوض بها، وكذلك كيفية استثمار فرص في مجال الزهور ونباتات الزينة، إلى جانب دور الزهور في زيادة إنتاج نحل العسل والنهوض بالصناعات القائمة عليه.

ويناقش المؤتمر، التسهيلات التي تقدمها وزارة الزراعة لأصحاب المشاتل والإجراءات الخاصة بعمليات الترخيص، وكذلك الإجراءات الخاصة بزيادة الفرص التصديرية وفتح أسواق في الخارج لزهور القطف ونباتات الزينة.

وقال المشرف على مركز المعلومات الصوتية والمرئية محمود الأعرج، إن المؤتمر هذا العام يقام بالتعاون والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، حيث إن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق لمؤتمرات وفعاليات دورية ينظمها المركز، ضمن خطة رفع الكفاءة والتطوير واستغلال الإمكانيات المتاحة به، وتحقيق الأهداف التي انشأ من أجلها.

وأشار «الأعرج»، إلى أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي بالتزامن مع معرض زهور الربيع بحديقة الاورمان، وهو الأمر الذي يعد فرصة لمناقشة الوضع الراهن لزهور القطف ونباتات الزينة، ونحل العسل، بحضور كافة المختصين وأصحاب الشأن، كذلك العاملين والمهتمين بهذا المجال، والوقوف على التحديات التي تواجههم، والخروج بتوصيات تساهم في تذليل العقبات في هذا المجال الهام وهذه الصناعة الرائدة.