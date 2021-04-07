يصادف اليوم الأربعاء 7 أبريل، اليوم العالمي للصحة، والذي جرى اختياره بدعوة من جمعية الصحة العالمية، ليكون ذكرى سنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وبمناسبة هذا اليوم، إليكم نصائح لمرضى السكري ليتمكنوا من عيش حياتهم بشكل جيد.

تقول نمامي أغاروال، خبيرة التغذية الهندية، إن مرض السكر عبارة عن حالة مزمنة تحدث عندما ترتفع نسبة الجلوكوز في الدم، وعلى الرغم من أن الأدوية تعدل نسبة الجلوكوز، يجب على مريض السكر الحفاظ على نظامه الغذائي لحماية نفسه من مضاعفات السكر، التي قد تصل إلى بتر القدم.

وأضافت أن تجنب المريض بعض الأمور في نظامه الغذائي يساعده في الحفاظ على مستوى السكر، ومنها عصائر الفاكهة، لأنها مليئة بالألياف التي تكون محملة بالفركتوز الذي يرفع بدوره مستوى السكر في الدم سريعًا.

ولفت إلى ضرورة تجنب الدقيق المكرر أيضًا، والذي يوجد في الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمكرونة والمخبوزات؛ لأنه يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم بمجرد تناوله، إضافة إلى عدم تناول الزبادي المضاف إليه السكر أو النكهات الصناعية، والالتزام بتناول الزبادي الطبيعي للاستفادة منه- بحسب قناة "إن دي تي في" الهندية.

ونصحت خبيرة التغذية مرضى السكري، بالابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية مثل البطاطس؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات؛ ما يؤدي إلى تحفيز مستويات السكر في الدم.

كما نصحت بتجنب تناول الحليب كامل الدسم؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة؛ ما يؤدي إلى مقاومة الجسم للأنسولين، ولذلك يفضل استبداله بالحليب خالي الدسم.

وأكدت أنه يجب على مريض السكر تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة والسكريات والدهون غير الصحية، مثل الحلويات واللحوم التي تحتوي على دهون والأطعمة المقدمة في المطاعم.

وقالت ناتالي أولسن، أخصائية التغذية الأمريكية، إن هناك أطعمة تساعد مريض السكر في الحفاظ على مستوى السكر في الدم حتى لا تتضرر حالته الصحية، مثل الخضروات الورقية؛ لاحتوائها على فيتامينات ومعادن وبوتاسيوم وكالسيوم وألياف ومضادات أكسدة، كالسبانخ والكرنب والبروكلي.

وأضافت أن الأسماك الدهنية مفيدة أيضًا لمريض السكر؛ لاحتوائها على أحماض أوميجا 3 التي تعزز صحة القلب والدماغ وتتحكم في نسبة السكر في الدم، ومنها: السردين، السالمون، السمك المملح- وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي" البريطاني الخاص بالصحة.

ومن الأطعمة التي تفيد مريض السكر الفاصوليا؛ لاحتوائها على بروتين نباتي يساعد في تقليل الشهية والتحكم بمستوى السكر في الدم، والحمضيات، مثل: البرتقال والجريب فروت والليمون؛ لاحتوائهم على معادن وفيتامينات وسكر طبيعي.