تراجع معدل البطالة في سنغافورة إلى 3% خلال فبراير الماضي

أعلنت وزارة القوة العاملة في سنغافورة اليوم الأربعاء تراجع معدل البطالة في البلاد خلال فبراير الماضي 3% مقابل 3.2% خلال يناير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي معدل البطالة بين المقيمين في سنغافورة سجل خلال فبراير الماضي 4.1% مقابل 4.3% خلال يناير الماضي.

في الوقت نفسه تراجع معدل البطالة بين المواطنين في سنغافوة إلى 4.3% خلال فبراير الماضي مقابل 4.5% خلال الشهر السابق.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء إلى أن عدد العاطلين المقيمين في سنغافورة بلغ خلال فبراير الماضي 96.8 ألف عاطل منهم 85.9 ألف مواطن عاطل.

وأضافت بلومبرج أن معدل البطالة في سنغافورة يتراجع باطراد منذ وصوله إلى ذورته في سبتمبر الماضي.

وكانت وزارة القوة العاملة في سنغافورة قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي، أن حجم التوظيف في البلاد تراجع خلال العام الماضي لأقصى مستوياته "منذ أكثر من عقدين"، بعد تسريح مئات الآلاف من العمالة المهاجرة.

وبحسب إحصاءات وزارة القوى العاملة التي تم نشرها يوم 16 مارس الماضي، فقد انخفض عدد العاملين في الدولة المدينة الغنية خلال العام الماضي، بواقع أكثر من 166 ألف فرد، مما يعكس تسجيل تراجع قياسي لإجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة تزيد على 5%.

وفي حين زاد حجم "العمالة المقيمة" بشكل طفيف بعد تعيين نحو 15 ألف موظف جديد، بلغ معدل فقد الوظائف بين العاملين من "غير المقيمين" نحو 190 ألفا.