 التاريخ يبتسم للإسماعيلي على حساب المصري في ديربي القناة - بوابة الشروق
الأربعاء 7 أبريل 2021 1:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

التاريخ يبتسم للإسماعيلي على حساب المصري في ديربي القناة

زياد الميرغني
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 12:34 ص

يلتقي مساء غدًا الأربعاء الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مع النادي المصري البورسعيدي، في ديربي القناة رقم 123 تاريخيًا علي مستوي بطولة الدوري العام.

وخلال 122 لقاء سابق فقد نجح النادي الاسماعيلي زعيم منطقة القناة التاريخي في حصد 53 انتصار مقابل 44 تعادل و 25 فوز فقط لأبناء المدينة الباسلة.

وجاءت اهداف الاسماعيلي في المصري عن طريق 70 لاعبًا من قبل، يتصدرهم عماد سليمان المشرف العام علي الكرة حاليًا في النادي الاسماعيلي برصيد 10 أهداف ثم الأسطورة الراحل شحتة برصيد 9 أهداف و خالد القماش 7 أهداف.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء الغد علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري العام المصري خلال نسخته الجارية 2020-21.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك