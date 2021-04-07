التاريخ يبتسم للإسماعيلي على حساب المصري في ديربي القناة

يلتقي مساء غدًا الأربعاء الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مع النادي المصري البورسعيدي، في ديربي القناة رقم 123 تاريخيًا علي مستوي بطولة الدوري العام.

وخلال 122 لقاء سابق فقد نجح النادي الاسماعيلي زعيم منطقة القناة التاريخي في حصد 53 انتصار مقابل 44 تعادل و 25 فوز فقط لأبناء المدينة الباسلة.

وجاءت اهداف الاسماعيلي في المصري عن طريق 70 لاعبًا من قبل، يتصدرهم عماد سليمان المشرف العام علي الكرة حاليًا في النادي الاسماعيلي برصيد 10 أهداف ثم الأسطورة الراحل شحتة برصيد 9 أهداف و خالد القماش 7 أهداف.

وتقام المباراة في تمام التاسعة من مساء الغد علي ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري العام المصري خلال نسخته الجارية 2020-21.