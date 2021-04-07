السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان أفق جديدة

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «أفق جديدة» يتحدث عن مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية المُقام على طريق القاهرة – السخنة، والمتخصص في تصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية طبقا للمعايير والمقاييس العالمية.

ويعد المجمع صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.