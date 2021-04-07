قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة بوزارة التموين، إن معارض أهلًا رمضان شهدت إقبالًا غير عادي من المواطنين يومي الاثنين والثلاثاء، مؤكدًا أن المواطنين راضون عن الأسعار.

وناشد خليل، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، المواطنين عدم التزاحم داخل المعارض، موضحًا أن فترة عمل المعرض ممتدة حتى يوم 12 أبريل الجاري، فضلًا عن أن المخزون الاستراتيجي لبعض السلع يصل إلى 18 و10 أشهر.

ولفت إلى أن المعرض يقدم تخفيضات تتراوح من 18% إلى 28%، بمشاركة 171 شركة عارضة، قائلًا إن الأسعار المقدمة مناسبة للمواطنين والمعرض يصل إلى كل نجع وشارع وقرية.

وأشار إلى أن عدد المعارض الرئيسية لـ«أهلًا رمضان» 27 في كل المحافظات و47 معرضًا فرعيًا، لافتًا إلى زيادة عدد منافذ المعرض إلى 2100 طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر أن المعرض يتسم هذا العام بطرح «كوبونات سلع رمضان» بقيم 20 و50 و100 جنيه بديلًا عن الكرتونة الرمضانية؛ للحصول على السلع دون إحراج للمواطن، مضيفًا أنها نالت إقبالًا كبيرًا وإرضاء للمواطنين.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وتناول الاجتماع متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف المحافظات، وفقا للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض «أهلا رمضان» إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تمشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا.