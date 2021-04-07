إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

أصيب شخصين في حادث انقلاب سيارة اليوم الأربعاء، على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء اليوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة، على الطريق الدولي القديم بالقرب من منطقة سهل القاع الواقع في نطاق مدينة أبوزنيمة.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد رمضان طه، 44 عامًا، من المطرية بكدمة شديدة بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج، وعمرو أحمد عبد الرحمن، 60 عامًا من الجيزة، بسحجات وكدمات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وإخلاء موقع الحادث، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.