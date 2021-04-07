عون: جميع الحكومات والهيئات مسؤولة عن كل قرش أُهدر عبر السنوات

عون يدعو اللبنانيين إلى مساندته: ضعوا خلافاتكم السياسية جانبا وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، كلمة إلى الشعب اللبناني، قائلًا إن بإمكانهم الاختلاف معه سياسيًا، لكنه إلى جانبهم بالحق دائمًا.

وأضاف عون، في كلمة له، مساء اليوم الأربعاء: «ضعوا خلافاتكم السياسية جانبًا وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أما ويذلون أبا ويهينون مريضا...

لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي أو يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل».

وتوجه ‏للقيادات، سواء السياسية أو غير السياسية: «مسؤوليتكم كبيرة أمام الله والشعب والقانون، وما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال».

وحمل المسؤولية الرئيسية للمصرف المركزي، معقبًا: «أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاما عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة».

‏وبالنسبة للمصارف، قال: «مسؤوليتكم واضحة ولا يمكن لكم أن تهربوا من الحقيقة... الناس أودعوكم أموالهم، وأنتم تصرفتم بها بعدم مسؤولية طمعا بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر على ما تقتضيه أصول المهنة».

وأكد أن ‏جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات مسؤولة عن كل قرش أُهدر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي.

‏وتوجه إلى الدول التي تدعي التضامن مع اللبنانيين وتطالب بالشفافية في المركزي وسائر القطاع المصرفي وبالإصلاحات المالية والنقدية، قائلًا: «ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان الى مصارف معروفة بالعالم، ‏عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 تشرين لا يمكن أن تُخبأ... وإذا توفر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين إلى الخارج، وقادرون على التحقيق والتدقيق لنكشف ما إذا كانت هذه الأموال نظيفة، وكيف حصل عليها أصحابها، وهل من إمكانية لاسترجاعها».

‏وأوضح أن «التدقيق الجنائي هو البداية، ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنها معركة ضد الفاسد والحرامي، وهما أخطر من المحتل والعميل.. فمن يسرق أموال الناس يسرق وطنا».

‏واستطرد: «إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية واتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدًا للمحاسبة واسترداد الحقوق».