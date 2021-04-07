لوفتهانزا وأيرباص تحولان طائرة طراز إيه 350 إلى طائرة أبحاث مناخية

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شكلت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وشركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص ومجموعة من الخبراء، فريق عمل لتجهيز إحدى الطائرات من طراز إيه 350 بنظام استشعار خاص لتسجيل البيانات لأغراض الأبحاث المناخية.

ووفقا لبيان لوفتهانزا سيتم تجهيز الطائرة بوحدة قياس معملية تزن 6ر1 طن حيث ستقيس مستوى الغازات المختلفة والغبار الجوي ومقاييس السحب خلال رحلاتها الجوية المعتادة.

وأضاف البيان أن تجهيز الطائرة بدأ في منشأة شركة الصيانة الجوية لوفتهانزا تكنك بمالطا، حيث سيتم تركيب وحدة سحب الهواء بالطائرة التي تسمى أيرفورت.

وستساهم البيانات التي سيتم جمعها من ارتفاعات تتراوح بين 9 و12 كيلومتر في الأبحاث المتعلقة بتأثيرات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وسيتولى باحثون مع معهد كارلسروه للتكنولوجيا الألماني على سبيل المثال تحليل هذه البيانات.

يذكر أن لوفتهانزا تجهز بعض طائراتها منذ 1994 بمعدات قياس لمساعدة أبحاث علم المناخ.