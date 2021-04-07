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فيديو.. الإفتاء: تلقي لقاح كورونا عن طريق الجلد لا يفطر الصائم

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 3:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 أبريل 2021 - 3:23 ص
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ما يفطر الصائم في رمضان هو ما يدخل من المنافذ الطبيعية لأنف والفم والأذن المثقوبة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن تلقي لقاح كورونا عن طريق الجلد لا يفطر الصائم خاصة لأنه تم إدخاله بمدخل غير طبيعي، معقبًا : «كل الحقن التي تؤخذ عن طريق العضل أو الوريد او عن طريق الجلد فإنها لا افطر لأنها ليست منفذًا طبيعيًا».
وأكد أنه لا يوجد تعارض بين أخذ التطعيم ضد كورونا في نهار رمضان وبين الصيام لأنه لا يفطر، معلقًا على نبش القبور أنه من كبائر الإثم، طالما أنه بدون داعي، والذي يصدر من قبل النيابة العامة.
وعن حرق الجثمان بعد نبش القبر، تابع: «كبيرة مع كبيرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرق بالنار، وحتى الحيوانات لا يتم حرقها».
واستشهد بحديث نبوي شريف «لا يحرق بالنار إلا رب النار»، مضيفًا أن من يفعل ذلك تجرد من أبسط أمور الإنسانية.

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