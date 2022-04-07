ميقاتي: الانتخابات النيابية ستترجم توجهات اللبنانيين

أكّد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن الانتخابات النيابية "ستترجم توجهات الناس الذين انتفضوا في الساحات".



وقال ميقاتي، خلال استقباله اليوم بالسراي الحكومي، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير خليل كرم، إن "الانتخابات النيابية المقبلة تكتسب طابعاً أساسياً وتعلق عليها آمال كثيرة، كونها ستكون الترجمة العملية الأولى لتوجّهات الناس الذي انتفضوا في الساحات ولا سيما جيل الشباب منهم".



وشدّد ميقاتي على أن "هناك جواً في البلد يتعمد، منذ تشكيل الحكومة، التشكيك بكل شيء ويتبع نهج السلبية المطلقة في مقاربة أي أمر، بما يوحي وكأن المطلوب منع البلد من النهوض مجدداً وإبقاؤه في مرحلة الاستنزاف وعدم انتقاله إلى دائرة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي".



وجدّد ميقاتي "دعوة الجميع للتلاقي والابتعاد عن الخطاب المتشنج لا سيما في هذا الظرف الذي نمر به حتى نعطي لوطننا فرصة الانتعاش والتعافي".



يذكر أن الانتخابات النيابية سوف تجري للمقيمين في لبنان في 15 مايو المقبل، وفي 15 مارس أقفل باب الترشيح إلى الانتخابات النيابية العامة، وقد بلغ عدد المرشحين 1043 مرشحاً بزيادة 77 مرشحاً عن عام 2018 بينهم 155 مرشحة.



وأقفل باب تسجيل اللوائح الانتخابية يوم الاثنين، وبلغ عدد اللوائح 103 تضمّ 718 مرشّحاً يتنافسون على 128 مقعداً انتخابياً في كل لبنان، بعد انسحاب 42 مرشحاً، فيما 284 مرشحاً لم ينضموا إلى أي لائحة وعليه اعتبروا في عداد المنسحبين.