النرويج تسجل 1419 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة

سجلت النرويج 1419 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 149 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و412 ألفا و969 إصابة، بينما تستقر الوفيات عند 2667 حالة.

وأظهرت بيانات لجونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا، إعطاء 11 مليونا و276 ألفا و473 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النرويج حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.