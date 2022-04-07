محكمة تركية تبت في طلب لإحالة قضية خاشقجي للمحاكم السعودية

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من المقرر أن تبت محكمة في اسطنبول اليوم الخميس في طلب من الادعاء وقف الإجراءات ضد المتهمين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالة القضية إلى المحاكم السعودية.

وإذا تم قبول القرار، فإنه سيعني فعليا إسقاط القضية في المحاكم التركية.

وتجري محاكمة 26 متهما، بينهم مستشار مقرب سابق من ولي العهد السعودي، في اسطنبول منذ تموز/يوليو 2020.

وأشارت وزارة العدل التركية بالفعل الأسبوع الماضي إلى أنها ستعطي الضوء الأخضر لعملية الإحالة. وطلبت الرياض تولي المسألة، وفقا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول. وكان يحصل على أوراق للزواج من خطيبته التركية، خديجة جنكيز، التي كانت تنتظر في الخارج.

وتأتي المطالبة بإحالة القضية في وقت تشهد فيه العلاقات بين أنقرة والرياض توترا بعد مقتل خاشقجي.